Следователи возбудили новое дело в отношении друга экс-главы Тазовского района

Следователи возбудили ещё одно уголовное дело в отношении осужденного за коррупцию экс-депутата Тазовского района Мисира Исмаилова. Его подозревают в новом хищении. Речь идёт о том периоде, когда он ещё был главой муниципального дорожно-транспортного предприятия. По данным агентства «Новый День», речь идёт о средствах предприятия, которые он мог выводить по фиктивным договорам. Мисир Исмаилов сейчас отбывает наказание за преступление, совершённое по такой же схеме: его признали виновным в том, что он вместе с подчинённым Николаем Жолудевым похитил порядка 7,5 млн рублей.

Следственный отдел по Тазовскому району СКР возбудил уголовное дело в отношении Исмаилова по статье ч.4 ст.160 УК РФ «хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере». «Директор Тазовского дорожно-транспортного предприятия с 2014 года по март 2018 года совершил хищение вверенного ему имущества на сумму 9,5 млн рублей. Присвоенные деньги тратились на личные нужды», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК Ямала.

Ранее в прокуратуре Ямала уже говорили о том, что выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности г-на Исмаилова. «Следствие полагает, что директор МУП заключил со своей знакомой в 2016 году договоры аренды трактора. Техника не использовалась, но руководитель всё равно выплатил подрядчику 600 тыс. рублей», – говорили в надзорной инстанции.

Вместе с этим Исмаилов является фигурантом дела экс-главы Тазовского района Александра Иванова. Г-н Иванов попросил вывести судимого Исмаилова из-под стражи, распивал с ним алкоголь и обещал решить вопрос с наказанием по уголовному делу.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 02.10.18

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