В Тазовском районе глава «устранил» конкурента своего знакомого с помощью трудоустройства в муниципальную контору

Следователи вскрыли любопытную коррупционную схему в Тазовском районе: глава района способствовал трудоустройству в муницпальное учреждение человека в обмен на отказ этого человека от должности в общественной организации. Интерес чиновника был простым: он устранил конкурента своего знакомого, который также претендовал на пост в общественной организации. По задумке мэра, он и его знакомый должны были получить доступ к бюджету этой организации.

Речь, вероятно, идёт о бывшем главе Тазовского района Александре Иванове, который в 2011 году как раз был на посту.

Г-н Иванов не сам оформлял трудоустройство, по версии следствия, это сделал по его настоянию директор МБУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района». Именно он является обвиняемым в новом коррупционном деле. Отметим, в тот период муниципалное предприятие возглавлял Жолудев Николай, он ранее признан виновным в другом коррупционном преступлении.

«Директор МБУ, действуя в интересах главы Тазовского района, желавшего получить доступ к денежным средствам, поступавшим в общественную организацию ТООО «Землячество «Заполярное» в качестве благотворительной помощи, трудоустроил бывшего жителя посёлка Тазовский – кандидата на должность председателя Землячества, начальником вспомогательного отдела Дирекции. Работнику предоставили возможность не исполнять трудовую функцию и какие-либо другие виды работ. Взамен за фиктивное трудоустройство и получение денежных средств гражданин отказался от должности председателя в пользу подконтрольного и аффилированного главе района лица», – рассказали в следственном управлении СК Ямала 22 ноября 2022 года.

За время, пока этот человек числился в дирекции, он получил зарплату в сумме более 2 млн 290 тыс. рублей. Его фиктивное трудоустройство длилось 4,5 года – с октября 2011 года по апрель 2016 года.

Глава дирекции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Расследование завершено, дело направили в суд.

Отметим, согласно базе данных «Сэлдон.Базис», председателем совета землячества с 2011 года и по сей день является бывший главврач Тазовский ЦРБ Александр Бухаров. Само землячество зарегистрировано в Тюмени. Бухаров также был главврачом в поликлинике Нигинского. Он является почетным гражданином Тазовского района и Ямала.

Тазовский район, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»