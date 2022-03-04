Экс-главу Тазовского района Иванова снова будут судить: теперь из-за «Тойота Камри»

Экс-главу Тазовского района Ямала Александра Иванова снова будут судить. 3 марта 2022 года прокуратура Ямала рассказала об ещё одном уголовном деле, в котором он стал обвиняемым. Дело касается автомобиля, на котором ездил Иванов. Как выяснили правоохранители, в 2015 году районный бизнесмен подарил районной администрации иномарку «Тойота». Экс-глава Иванов решил не передавать её в собственность муниципалитета и просто подарил другу, который по совместительству являлся его водителем.

Дорогой подарок бизнесмен сделал району, чтобы заменить разбитый в ДТП муниципальный автомобиль.

«В декабре 2014 года автомобиль «Toyota Сamry», состоявший на балансе районной администрации и использовавшийся на территории Тюмени для нужд органов местного самоуправления, попал ДТП. Восстановлению он не подлежал, а средств на покупку новой машины у администрации не было. Тогда обвиняемый с просьбой выделить средства на покупку автомобиля обратился к одному из предпринимателей, осуществлявшему свою деятельность на территории района», – рассказали в прокуратуре Ямала, не называя фамилию обвиняемого (она известна агентству «Новый День» от собеседника в правоохранительных структурах).

Бизнесмен согласился и весной 2015 года на его средства купили «Toyota Сamry». Г-н Иванов решил оформить авто не на администрацию, а на своего друга и по совместительству водителя, трудоустроенного в муниципальном предприятии. Стоимость машины на тот момент – 1,9 млн рублей.

В 2016 году водитель уволился из муниципального предприятия. А подаренный автомобиль остался у него в собственности. Сейчас машина арестована.

Г-н Иванов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как стало известно агентству «Новый День» от собеседника в Тазовском районе, водитель, о котором идёт речь, носит фамилию Фёдоров. Именно он попал в ДТП в 2014 году в Тюмени, после чего служебный автомобиль был разбит и потребовался новый. При этом, как рассказывает собеседник, г-н Фёдоров почти всё время находился в Тюмени, несмотря на то, что работал в муниципальном учреждении Тазовского района. Изредка, когда в столицу соседнего региона приезжал сам глава Александр Иванов, Фёдоров исполнял функции его водителя.

Ранее стало известно о том, что прежнее уголовное дело бывшего главы района Александра Иванова, которого обвиняли в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и воспрепятствовании осуществлению правосудия, закрыли. Втрого фигуранта той же самой истории – бывшего начальника райотдела полиции Никиту Дубинко – оправдали в суде.

Тазовский район, Юлия Фролова

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