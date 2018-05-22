Прокуратура винит главу в появлении коррупции в Тазовском районе

Прокуратура требует, чтобы суд указал главе Тазовского района Александру Иванову на некачественную работу администрации муниципалитета.

По версии надзорной инстанции, власти района не следили за деятельностью дорожно-транспортного предприятия района, и в том числе поэтому двоим руководителям этого МУПа удалось похитить деньги.

Речь идёт о деле двух тазовских депутатов, которые занимали руководящие посты в дорожно-транспортном предприятии. Это бывший директор Мисир Исмаилов (депутат районной думы) и его зам Николай Жолудев (депутат посёлка). Агентство «Новый день» подробно описывало схему хищений, которой они воспользовались. Руководители заключили фиктивный договор с подрядчиком. Вместо поставки товара контрагент обналичил деньги и отдал обратно сотрудникам тазовского МУП.

При этом наказание для коррупционеров суд назначил достаточно мягкое – условные сроки. Прокуратура будет обжаловать его, сообщили во вторник, 22 мая, в надзорной инстанции. «Поскольку совершение коррупционного преступления явилось следствием отсутствия контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия со стороны администрации Тазовского района, государственный обвинитель ходатайствовует перед судом о вынесении частного постановления в адрес главы Тазовского района», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Тазовский, служба информации

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