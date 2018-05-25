В Тазовском районе сомневаются в виновности главы

Председатель думы Тазовского района Ольга Борисова считает, что в отношении главы Александра Иванова должна действовать презумпция невиновности. В связи с этим она не стала отвечать на вопрос агентства «Новый день», должен ли он сложить полномочия в связи с возбужденным уголовным делом. Ольга Борисова в беседе с агентством выразила сомнение в том, что информация, появившаяся о расследовании в отношении главы, является достоверной. Она считает, что обвинения можно будет считать доказанными только после решения суда.

Тем не менее сейчас глава района Александр Иванов отстранён от работы в администрации. Ему решением суда назначен запрет на определённые действия в порядке УПК. В том числе г-ну Иванову нельзя пользоваться средствами связи, выходить в Сеть, а также покидать дом на ночь.

Вместо него обязаннности руководителя района исполняет первый зам Сергей Семериков, пояснили агентству «Новый день» в пресс-службе администрации района.

Узнать мнение самого г-на Иванова не представляется возможным, его телефон был отключен. Окружные власти не выражают никакой позиции. Отчасти, вероятно, это связано с тем, что в регионе отсутствует губернатор, Дмитрий Кобылкин был назначен 18 мая федеральным министром. Врио нет. Собеседники агентства в администрации округа полагают, что решение о судьбе г-на Иванова может принять вновь назначенный руководитель субъекта.

Напомним, в отношении главы Тазовского района Александра Иванова возбуждено уголовное дело, вторым фигурантом дела является глава райотдела полиции Никита Дубинко. По версии следственного комитета Ямала, г-н Иванов просил начальника отдела МВД вывести из ИВС подсудимого – депутата районной думы Масира Исмаилова. Когда полицейский выполнил просьбу, глава района Иванов начал распивать с г-ном Исмаиловым спиртные напитки и обещал сделать так, что Исмаилова не заключат под стражу. Спустя несколько дней после этого просишествия Исмаилова осудили за хищение порядка 7,5 млн рублей с помощью фиктивного контракта. Наказание для него выбрано условное.

Тазовский, служба информации

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