Осужденный тазовский депутат нелегально выплатил экс-прокурору 250 тыс. рублей

Осужденный за коррупцию бывший тазовский депутат Мисир Исмаилов стал фигурантом очередного уголовного дела. Только сейчас выяснилось, что он оплачивал адвоката по своему предыдущему уголовному делу за счет предприятия, которое он возглавлял. Так г-ну Исмаилову удалось сэкономить 250 тыс. рублей. Следствие посчитало, что это растрата. Об этом сообщают в прокуратуре Ямала в среду, 6 февраля 2019 года.

«Услуги адвоката Шедловского, представлявшего интересы Исмаилова по уголовному делу о присвоении 7,5 млн рублей были оплачены Тазовским муниципальным дорожно-транспортным предприятием. В феврале 2019 года по требованию прокурора в отношении Исмаилова полицией в Тазовском районе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере)», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Александр Шедловский, который защищал г-на Исмаилова, ранее был прокурором Тазовского района.

Как сообщало агентство «Новый День» ранее, Исмаилов и его заместитель Николай Жолудев были осуждены: они с помощью фиктивного контракта на поставку запчастей похитили порядка 7,5 млн рублей у предприятия.Также Исмаилов фигурирует в громком уголовном деле экс-главы Тазовского района Александра Иванова. Кроме того, уже после первого суда над ним выяснилось, что он может быть причастен и к другим преступлениям: в 2016 году директор МУП заключил со своей знакомой в 2016 году договоры аренды трактора. Техника не использовалась, но руководитель выплатил подрядчику 600 тыс. рублей. В целом же в производстве следственного отдела по Тазовскому району СУ СК России по ЯНАО находится еще два уголовных дела о хищениях на Тазовском муниципальном унитарном дорожно-транспортном предприятии.

фото – «Студия Факт» Мисир Исмаилов

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 06.02.19

В мэрии Нового Уренгоя назначение. / Следователи опубликовали фото с пожара на месторождении Ямала, где погиб рабочий (ФОТО). / Пора «заплакать хором»: Госдума разрешила строить платные дороги без альтернативы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»