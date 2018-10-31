Новый мэр Тазовского района дал пост своему бывшему заместителю

Мэр Василий Паршаков забрал в администрацию Тазовского района, которую он теперь возглавляет, своего бывшего заместителя – Александра Мягкова. Г-н Мягков был замглавы в Красноселькупском районе, с 29 октября он работает в должности и.о. замглавы и в Тазовском. Он занимается экономикой и финансами.

«Распоряжение о назначении было подписано главой района 26 октября 2018 года», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Тазовского района.

Александр Мягков, согласно официальной справке, окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». С 2001 года живёт и работает на Ямале.

Василий Паршаков формирует новую команду – его избрали главой 9 сентября 2018 года. Выборы были досрочными – до окончания своих полномочий в отставку ушёл прежний глава Александр Иванов. Его подозревают в преступлении: по версии следствия он обещал своему другу подследственному депутату Мисиру Исмаилову облегчить его уголовное наказание. Кроме того, он попросил начальника местного ОВД временно вывести г-на Исмаилова из-под стражи. Полицейский согласился и даже предоставил для друзей свой кабинет, где они распивали алкоголь.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 31.10.18

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