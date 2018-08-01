Временный губернатор Ямала посетит районы, где меняется власть

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов в ближайшие два дня посетит Красноселькупский и Тазовский районы, где 9 сентября 2018 года пройдут выборы глав. В четверг, 2 августа, глава округа осмотрит сёла Толька и Красноселькуп. Дмитрий Артюхов ознакомится с планом подготовки к осенне-зимнему периоду, посетит стройку детсада в Красноселькупе, рассказали в его пресс-службе.

Поездка в Тазовский район запланирована на 3 августа. Главной темой станет переселение. И в Красноселькупском, и в Тазовском районах Дмитрий Артюхов встретится с жителями.

Тазовский район лишился главы в июне 2018 года, когда в отношении экс-мэра Александра Иванова возбудили уголовное дело. Силовики подозревают, что он попросил начальника полиции вывести из ИВС судимого за коррупцию тазовского депутата Мисира Исмаилова. Полицейский согласился. Иванов и Исмаилов стали распивать спиртные напитки, Иванов обещал Исмалилову, что поможет ему избежать заключения под стражу.

После смещения Иванова временным главой Тазовского района экстренно был назначен экс-руководитель Красноселькупского района Василий Паршаков – это основной кандидат на выборах главы. На место Василия Паршакова в Красноселькупском районе планируется избрать Юрия Фишера.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 01.08.18

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