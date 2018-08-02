В Салехарде пьяный водитель влетел в жилой дом, есть жертвы

В Салехарде в четверг, 2 августа, нетрезвый водитель на автомобиле ВАЗ влетел в жилой дом. Пострадали пассажиры.

О ЧП стало известно из соцсетей – пользователи опубликовали фото. В пресс-службе управления МВД прокомментировали инцидент. «Сегодня около 6:30 на улице Чапаева водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на жилой дом. В результате ДТП травмы получили два пассажира, один из которых госпитализирован», – рассказали в полицейском Главке.

Там добавили, что с начала года на ямальских дорогах по вине нетрезвых водителей произошло 133 аварий, в результате которых 6 человек погибли, в их числе 1 несовершеннолетний, 38 получили травмы различной степени тяжести.

Силовики также предполагают, что нетрезвым за руль сел и глава Губкинского Сергей Бурдыгин, который сегодня, 2 августа, написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Салехард, служба информации

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