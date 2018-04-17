Прокуратура Ямала раскритиковала власти за отлов животных. Силовики сами защитят покусанного ребёнка

Прокуратура Ямала заявила, что работа по отлову собак в округе организована с нарушениями. Более того, прокуроры сами будут отстаивать в суде интересы ребёнка, покусанного 2 апреля в Салехарде.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. После нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика в столице Ямала прокуратура решила проверить, как чиновники в территориях организовали работу по отлову бездомных псов. Выяснилось, что власти Салехарда, например, не смогли проконтролировать исполнение муниципального контракта. А служащие Красноселькупского и Приуральского районов и вовсе не спешат заключать договоры на поимку животных.

В Ноябрьске нашли грубые нарушения в работе конторы, которая отлавливает безнадзорных псов. Организация не содержала животных по правилам, кроме того, допустила нарушения при утилизации биологических отходов. Власти Тазовского района, по данным прокуратуры, намеренно «дробили» контракты на оказание услуг по отлову животных. Напомним, именно там жители собирались сами идти на отстрел животных, поскольку нанятые чиновниками специалисты не справлялись.

В прокуратуре Ямала заявили, что проверки не заканчиваются: в муниципалитетах пройдут дополнительные ревизии. Прокуратура Ямала также заявила, что будет защищать жертв нападений псов. «В интересах мальчика, пострадавшего от укусов собак 2 апреля 2018 года в Салехарде, прокурором города в суд направлен иск о компенсации причиненного морального и физического вреда», – заявили в надзорной инстанции. Отметим, материалы проверки по этому инциденту переданы в ГСУ следственного комитета России по требованию главы СКР Александра Бастрыкина.

Ранее прокуратура отменила возбуждение дела по этим материалам. Как сообщал «Новый день», заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарёв попросил губернатора автономии Дмитрия Кобылкина проверить работу по отлову. После этого глава региона объявил о проверках.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.04.18

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