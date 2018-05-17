Прокуратура незаконно отменила дело о нападении собак на ребёнка в Салехарде

Окружной суд ЯНАО удовлетворил жалобу родителей мальчика, на которого напала стая бродячих собак в Салехарде. Семья просила признать решение об отмене возбуждения уголовного дела по факту ЧП незаконным.

Дело, напомним, было возбуждено в апреле по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура посчитала, что для его появления не было оснований и отменила расследование. Родители ребёнка обратились в суд. Первая инстанция согласилась с прокуратурой. А вот апелляция встала на сторону родителей. Решение апелляционного суда было озвучено в четверг, 17 мая, в Салехарде. Как пояснил агентству «Новый день» адвокат семьи покусанного мальчика Игорь Уткин, дело может расследоваться дальше.

Однако как будет продолжаться следствие по факту нападения стаи бездомных псов на ребёнка – пока неясно. После того, как прокуратура отменила решение о возбуждении первого уголовного дела, следователи возбудили второе. По другой статье УК – «халатность». Возможно, материалы объединят. В СУ СК Ямала отказались комментировать ход расследования.

Собаки напали на восьмилетнего мальчика 2 апреля 2018 года на улице Щорса в районе Гидропорта. Его от стаи спас случайный прохожий. С многочисленными ранами ребёнка доставили в больницу, где он потом долго восстанавливался.

За отлов собак в Салехарде отвечает муниципальная компания «Салехарддорстрой». Следователи должны дать оценку её работе и работе чиновников мэрии, ответственных за данную сферу.

Ранее прокуратура критиковала систему отлова бродячих животных на Ямале. Кроме того, надзорная инстанция обратилась в суд в интересах мальчика, пострадавшего от укусов собак.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.05.18

В Ноябрьске бизнесмен не хотел брать на работу славян. / На место Харючи заявились общественник и чиновник. / Депутат Ямала устроил демарш при назначении нового вице-спикера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»