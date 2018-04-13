После очередного нападения собак на ребенка жители Ямала взялись за ружья

В поселке Тазовском (ЯНАО) жители собирают инициативную группу, чтобы самим расправляться с безнадзорными собаками. Призыв объединиться и выйти ночью для ликвидации животных появился в социальных сетях.

Более того, рано утром 13 апреля один из участников дискуссии сообщил, что двух бродячих псов уже ликвидировали, а их тела вывезли на свалку, и что группа поедет в рейд вновь. Поводом для дискуссии стало очередное нападение псов. В группе «Тазовский раён» «Вконтакте» говорится, что пострадавшим оказался младшеклассник, которому пёс покусал щёку. В Сети появилось фото искусанного мальчика. Согласно пояснению женщины, которая представилась его матерью, ребенок будет проходить лечение из-за того, что у животного не было прививки от бешенства.

Выяснить, является ли сообщение о догхантерах правдой, пока не удалось. В администрации посёлка «Новому дню» сообщили, что на территории работает специализированная компания по отлову. Письменных претензий властям по её работе пока никто не заявлял.

«Я не слышал о том, что в посёлке кто-то самостоятельно уничтожает собак. В любом случае, этого делать нельзя и это будет наказываться. Собак нужно отлавливать и держать в передержке. У нас есть контракт со специализированной компанией. Если кто-то из жителей видит стаи псов, то пусть сообщает в администрацию, наши двери открыты. Я слышал о том, что собака покусала ребёнка. Но, насколько мне известно, речь идёт о животном, у которого есть хозяин. Поэтому прошу обратить внимание и ещё раз и призвать жителей: не нужно подкармливать бездомных собак. В какой-то момент они могут напасть на ребёнка. И нужно следить за своими питомцами», – сказал в беседе с «Новым днём» заместитель главы администрации Геннадий Ткаченко.

Он предположил, что сообщения в соцсетях могут быть «фейком», так как тема для Ямала очень «горячая». Работу по отлову во всех муниципалитетах проверяет прокуратура из громкого ЧП в Салехарде. В следственный комитет России по требованию главы ведомства Александра Бастрыкина переданы материалы расследования нападения на ребёнка стаи безнадзорных собак в столице Ямала.

ЧП произошло 2 апреля. Было возбуждено уголовное дело, которое закрыла прокуратура.

После этого в столице Ямала собаки снова покусали ребёнка. Следователи начали новую проверку по статье «халатность». Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарёв предложил губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину вмешаться в ситуацию и проконтролировать отлов животных в округе.

По мнению Пономарёва, ситуация стала неблагополучной. После этого глава автономии объявил, что проверит работу муниципалитетов по поимке бродячих животных. Отметим, именно в Тазовском районе, в селе Находка, в 2014 году произошла трагедия: воспитанницу интерната растерзали собаки прямо во дворе учреждения.

Контракт на отлов животных в Тазовском получила компания ООО «Служба отлова безнадзорных животных». Его стоимость – 1,5 млн рублей согласно сайту госзакупок.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 12.04.18

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