Прокуратура Ямала потребовала возобновить расследование убийства бездомных собак

Прокуратура Ямала потребовала от полиции возобновить расследование по делу о хищении денег, предназначенных для отлова собак. Оно касается Тазовского района, села Гыда.

По материалам дела, контракт на сокращение численности безнадзорных псов получила компания ООО «Профдезинфекция». Он предусматривал поимку 280 четвероногих. Фирма должна была отлавливать собак и держать их в питомнике несколько дней на тот случай, если найдётся хозяин. Однако до питомника псы не доезжали: их убивали на месте. А деньги, предназначенные для содержания собак, специалисты «Профдезинфекции», вероятно, похищали. Кроме того, неясно, что делали подрядчики с трупами животных, которые они должны были утилизировать.

«Следствием также не подтверждена утилизация животных, их останки не обнаружены. «Профдезинфекция» закупала препарат для уничтожения животных, а медикаменты для отлова без вреда здоровью животного не закупались вовсе», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ямала.

В июне 2017 года полиция из-за этого возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Однако позднее приостановила его, так как не установила причастных к преступлению. Это и вызвало критику прокуратуры.

Отметим, тема отлова бездомных животных актуальна для Ямала – в столице округа в апреле 2018 года зафиксировано несколько нападений на людей, в том числе и на детей. Силовики не могут определиться, по какой статье возбуждать дело, и возбуждать ли его вообще. Сначала началось расследование по статье: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дело отменила прокуратура.

После этого следователи начали проверку по халатности. Несколько дней назад глава СКР Александр Бастрыкин потребовал передать все материалы в главное следственное управление.

Тазовский район, служба информации

Тазовский район. Другие новости 16.04.18

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