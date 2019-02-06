Чтобы жители Салехарда не «ходили на ведро», бюджет выделит 500 млн рублей

Строительство сетей канализации в двух районах Салехарда будет стоить бюджету 500,5 млн рублей. Эта сумма вносится в уставный капитал предприятия «Салехардэнерго» в 2019 году. Сети планируют построить к 2022 году, сообщает агентство «Новый День. Таким образом к этому периоду город избавится от септиков, которыми сейчас пользуются ямальцы, не имея центральной канализации. Септики периодически переполняются, выливаются, образуют зловонные лужи во дворах и жилых домах. Ранее сити-менеджер столицы Ямала Иван Кононенко, описывая проблему, говорил, что в городе все еще есть районы, где люди «ходят на ведро». Градоначальник пояснял, что Салехард тратит порядка 150 млн рублей в качестве субсидий на вывоз отходов из септиков.

Как стало известно агентству «Новый День» , в январе 2019 года глава администрации Салехарда Иван Кононенко одобрил вклад в уставный капитал компании «Салехардэнерго» в 500 млн 468 тыс. рублей. Деньги допэмиссии пойдут на сети водоотведения. Как пояснил агентству «Новый День» главный инженер предприятия Александр Пизняк, такова сумма затрат на проект по строительству канализации в районе Комбината и частично в районе Гидропорта. «Когда оргвопросы по проведению допэмиссии будут закрыты, начнется выбор подрядчика. Думаю, в первой половине года мы его выберем. В целом проект рассчитан на три года», – сказал г-н Пизняк.

Сейчас, напомним, «Салехардэнерго» занимается другим проектом – модернизацией очистных сооружений. В городе нет КОСов, которые бы очищали сливы канализации как это положено по нормативам. В итоге грязные сточные воды стекаются в реку Васьюган. Закончить модернизацию планируется к концу 2019 года.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.02.19

Осужденный тазовский депутат нелегально выплатил экс-прокурору 250 тыс. рублей. / В мэрии Нового Уренгоя назначение. / Следователи опубликовали фото с пожара на месторождении Ямала, где погиб рабочий (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»