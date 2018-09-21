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Пятница, 21 сентября 2018, 11:30 мск

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На Ямале коммунальная компания загрязняла Обь

Коммунальная компания «Харп-Энерго-Газ» загрязнила Обь, сбрасывая сточные воды с превышением допустимых объёмов вредных веществ. Нарушения нашла природоохранная прокуратура.

Ущерб составил 1,1 млн рублей. Прокуратура внесла директору компании представление. Но коммунальщики не приняли необходимых мер. Прокуратура обратилась в суд. Решением суда от 01.08.2018 требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Компания «Харп-Энерго-Газ» является единственным поставщиком тепла, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения на территории посёлка Харп. Получить комментарии компании пока не удалось.

Проблема актуальна не только для Харпа: «Салехардэнерго» сливает в Вась-Юган плохо очищенные сточные воды, это не только вредит экологии, но и ощущается жителями. Предприятие получило из бюджета деньги на модернизацию очистных сооружений.

Харп, служба информации

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