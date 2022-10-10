Чиновников и «Ямалкоммунэнерго» суд обязал дать людям чистую воду

Чиновники Ямальского района и предприятие «Ямалкоммунэнерго» обязаны принять меры, чтобы у населения территории была чистая вода. Это нужно сделать до конца следующего, 2023 года. Сейчас питьевая вода в Ямальском районе некачественная. К таким выводам пришла прокуратура и обратилась в суд.

От некачественной воды страдают жители поселений Яр-Сале, Салемал, Сеяха, Панаевск и Новый Порт. «Установлены факты превышения в воде допустимых показателей железа, марганца, алюминия и др»,– рассказывают в прокуратуре Ямала 10 октября 2022 года.

«Судом требования прокурора полностью удовлетворены, акционерное общество и орган местного самоуправления обязаны принять меры к предоставлению жителям поселений питьевой воды надлежащего качества»,– говорится в сообщении надзорной инстанции.

Проблема чистой питьевой воды актуальна для Ямала. Практика обращения надзорных инстанций в суд распространена.

Так, санитарные врачи не раз привлекали внимание к проблеме воды в Лабытнанги. «Крайне неудовлетворительная ситуация складывается на территории Лабытнанги – единственного города округа, водопроводы в котором поставляют жителям неочищенную воду из поверхностного водоисточника»,– говорилось в докладе управления Роспотребнадзора за 2021 год. Суд несколько лет назад поддержал санитарных врачей в требованиях исправления ситуации, но власти получали отсрочку на решение проблемы. В последние пару лет чиновники обещали построить водопровод из Харпа. Строительство до сих пор не началось.

В Шурышкарском районе вообще отсутствует питьевое водоснабжение. «На летний период проводится так называемый «летний водопровод», по которому неочищенная вода из реки подается непосредственно населению. Единственным источником водоснабжения являются поверхностные воды реки Малая Обь. Канализационные очистные сооружения на территории района также отсутствуют», – напоминают в Роспотребнадзоре.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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