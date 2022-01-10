После строительства водопровода в Лабытнанги вырастет тариф на воду

Почти 2,7 млрд рублей – расчётная стоимость строительства водопровода Харп-Лабытнанги. Об этом сообщается в региональной программе по повышению качества водоснабжения, которая опубликована на официальном сайте правительства.

Авторы документа уточняют, что для определения предварительной стоимости реализации инвестпроекта применены расчётные индексы Минэкономразвития России. В 2019 году власти говорили, что стоимость водопровода – чуть более 2 млрд рублей.

При этом авторы документа прогнозируют рост тарифа на воду для жителей Лабытнанги. Рост должен составить 35% – тариф изменится с 52,32 руб. за кубометр до 70,87 руб. «Разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения возмещается субсидией из окружного бюджета», – обещают авторы документа.

Плановая дата ввода водопровода – сентябрь 2024 года. Строительство водопровода из Харпа планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, говорится в документе. Но подробности не указаны.

В декабре 2021 года власти Ямала говорили, что проект строительства водопровода находится на экспертизе. После уточнения сметной стоимости начнётся поиск подрядчика.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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