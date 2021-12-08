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Среда, 8 декабря 2021, 09:58 мск

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Проект водопровода для Лабытнанги находится на госэкспертизе

Проект по строительству водопровода из Харпа в Лабытнанги находится на государственной экспертизе ЯНАО. Как только она будет завершена, начнётся поиск подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции 8 декабря директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

«Сегодня полностью проведены изыскания, проведена экологическая экспертиза проекта, проведены общественные слушания, проект сдан в государственную экспертизу ЯНАО. После того, как пройдёт экспертиза и будет уточнение стоимости работ, будет заключен договор на строительно-монтажные работы. Согласно показателей регионального и федерального проектов «Чистая вода», окончание строительства планируется к концу 2024 года», – напомнил г-н Афанасьев.

Лабытнанги – город, где нет мощностей по очистке питьевой воды. Качество воды регулярно признаётся санитарными врачами неудовлетворительным. В период паводков мэрия вынуждена организовывать подвоз чистой воды для населения. Ранее правительство региона приняло решение строить водопровод из посёлка Харп. Речь шла о концессии. Подобности финансирования проекта сегодня г-н Афанасьев в рамках пресс-конференции не раскрыл.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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