Глава гордумы Салехарда получил от жителей самые низкие оценки среди спикеров

Власти Ямала опубликовали итоги опроса населения по вопросу качества работы местной власти и муниципальных предприятий. У всех глав городов и районов оценки достаточно высокие. Наилучший результат получила глава Лабытнанги Марина Трескова. Речь идёт о результатах работы за 2021 год.

Деятельность местных дум жители города оценивают хуже. Самая низкая оценка у председателя думы Салехарда Владимира Мартынюка (менее половины опрошенных довольны его работой). Кстати, перед новым годом ему увеличили жалованье.

Самая лучшая оценка – опять же у спикера думы Лабытнанги Евгения Зуйкова и спикера думы Ямальского района Александра Алисеевича.

В Новом Уренгое, согласно этого документа, 65% опрошенных жителей довольны услугами ЖКХ. Чуть меньше довольны такими услугами в Ноябрьске – 60%. Ещё чуть меньше – в Салехарде. В Надымском районе услугами ЖКХ удовлетворены 63% опрошенных. Цифры выглядят достаточно странно, учитывая многочисленные жалобы в соцсетях.

Исходя из таблицы, в городе Лабытнанги 50% опрошенных довольны качеством водоснабжения. Тогда как этот вопрос на протяжении многих лет является проблемным. Власти обещали к концу 2024 года построить водопровод из Харпа, чтобы обеспечить водой жителей города. Также 42% опрошенных в Шурышкарском районе, который является проблемным по воде, довольным уровнем организации водоснабжения. А вот в Тазовском районе, где регулярно случаются ЧП коммунального характера, лишь 30% опрошенных довольны уровнем организации водоснабжения.

Салехард, Наталья Ефремова

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