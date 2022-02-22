Глава думы Салехарда Мартынюк похвастался инстаграмом, где игнорируют жителей

Глава городской думы Салехарда Владимир Мартынюк готовит отчёт о своей работе и работе думы за 2021 год. Отчёт он должен зачитать на предстоящем заседании 25 февраля 2022 года, но текст документа уже есть на сайте гордумы. Описывая работу за год, г-н Мартынюк считает нужным упомянуть наличие аккаунта гордумы в инстаграм, «в ленте которого жители окружной столицы могут обратиться с вопросами и предложениями». После изучения аккаунта думы становится ясно, что с обращениями граждан тут работать не спешат и в отчёте упоминают эту «возможность обратиться», вероятно, лишь для галочки.

За 2021 год в аккаунте гордумы жители Салехарда задали всего несколько вопросов. Лишь на один из них – где находится спортзал – ответ поступил. Ещё 4 вопроса остались без ответа – прокомментировать их не посчитал нужным ни один депутат, а также в стороне остался аппарат городской думы. При этом следует сказать, что вопросы и замечания были очень конкретными и относились к теме поста.

Без ответа остались следующие комментарии пользователей:

«А центр «Доверие» когда построят?» (4 февраля, пост о том, что депутаты проверили стройплощадки).

«Где посмотреть проект благоустройства площади у здания «Геолог?» (22 января опубликован пост о том, что депутаты этот проект обсудили).

«В магазинах «Пятёрочка» во всех такие нарушения! У них картофель свежий по космическим ценам! У них ценники не соответствуют лежащему товару! У них яйцо свежее куриное находится не на полках в холодильниках! У них все проходы в магазин заставлены огромными поддонами с товарами и с тележкой для товара пройти невозможно! Перечислять можно много всего, что они нарушают» (15 марта был пост как раз про рейд в магазине «Пятёрочка).

«Такие рейды, если они необходимы, должны сотрудники полиции проводить и Роспотребнадзор! А депутаты в свою очередь должны увидеть и решить проблему, почему всё-таки человек нарушил и начал продавать. Возможно, ему не предоставили место, где можно вести данную деятельность, и сколько по срокам занимает оформление документов у предпринимателей (может к тому времени, как все разрешения получит, уже весь товар пропадёт). Возможно, дело не в безответственности нарушителей, а в самой системе! А то штрафы накладывать у нас много инстанций разных, а вот защищать права избирателей и помогать намного меньше» (комментарий без ответа под постом о том, что г-н Мартынюк проверил места неустановленной торговли 26 июля).

Также в своём отчёте о работе за год Владимир Мартынюк сообщает, что депутаты «активно участвовали в праздничных, общественных мероприятиях и акциях».

Напомним, среди спикеров муниципальных дум г-н Мартынюк получил самые низкие оценки в регионе. Менее половины опрошенных довольны его работой.

Салехард, Юлия Фролова

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