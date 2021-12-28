Главе Думы Салехарда Мартынюку увеличили жалованье

Депутаты Думы Салехарда не только увеличили свои компенсации, но и компенсацию председателю думы – Владимиру Мартынюку. Он теперь будет получать 57,5 тыс. рублей вместо 45 тыс. рублей. Об этом говорится в решении думы, которое было принято на предновогоднем заседании. Документ есть в распоряжении агентства «Новый День».

Накануне агентство сообщало, что выросла и компенсация для тех депутатов, что осуществляют полномочия на непостоянной основе в два раза. Теперь на проезд, телефонную связь и канцелярию они получают по 9 тыс. рублей в месяц.

В биографии г-на Мартынюка, которая опубликована на сайте Гордумы, говорится, что он трудится в аппарате губернатора с 2020 года. Его должность эксперт первой категории управления по работе с обращениями граждан и организаций.

Салехард, Наталья Ефремова

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