Депутаты Гордумы Салехарда увеличили собственное жалование в два раза

В Салехарде депутаты приняли решение увеличить собственные ежемесячные компенсации. Речь идёт о деньгах, которые народные избранники получают в качестве восполнения затрат на сотовую связь, канцелярию и проезд. Решение приняли на завершающем заседании 24 декабря 2021 года за несколько дней до нового года. Документ, который утверждает повышение размера компенсаций, есть в распоряжении агентства «Новый День».

Ранее ежемесячная компенсация для депутатов, которые работали в городской думе на непостоянной основе, составляла 4,5 тыс. рублей. Теперь она резко вырастет в два раза и составит 9 тыс. рублей.

О последнем в этом году заседании городской думы столицы Ямала написали на официальном сайте администрации города и в местных СМИ. Однако по какой-то причине про увеличение компенсаций депутатам в новостях речи не было.

Салехард, Наталья Ефремова

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