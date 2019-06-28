Губернатор Артюхов рассказал министру Кобылкину о том, как решит проблему воды в Лабытнанги

Власти Ямала придумали, каким образом решить проблему некачественной воды в Лабытнанги. Об этом 28 июня на совещании с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным, которое прошло в Кургане, рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он назвал вопрос водоотчистки в Лабытнанги – самым острым.

«Вода там пока не соответствует качеству. Многие необходимые решения мы два месяца назад приняли. Будем в рамках концессии делать водовод из чистой горной реки для того чтобы снабдить город соответствующей всем стандартам водой. После этого самая острая проблема будет решена», – сказал Артюхов.

Лабытнанги – единственный на Ямален город, в котором населению поставляется неочищенная вода из поверхностного водоисточника. Здесь нет сооружений, которые бы обеспечили жителей чистой водопроводной водой. В период паводков мэрия вынуждена организовывать подвоз чистой воды для населения. Это создает угрозу возникновения массовых заболеваний среди людей.

Напомним, сегодня в Кургане проходит совещание с участием главы Минприроды Дмитрием Кобылкиным. Тема – реализация нацпроекта «Экология» на территории уральского округа.

Лабытнанги, служба информации

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