У чиновников Ямала нет решения по водоочистным в Лабытнанги несмотря на решение суда

У властей Ямала еще нет решения по водоочистке в Лабытнанги. Как сообщили агентству «Новый День» в ответ на запрос в департаменте госжилнадзора, вопрос «находится в стадии рассмотрения». И это несмотря на то, что ранее суд обязал администрацию Лабытнанги ввести станцию водоочистки до сентября 2019 года. В городе нет сооружений, которые бы обеспечили жителей чистой водопроводной водой. В период паводков мэрия вынуждена организовывать подвоз чистой воды для населения. На проблему в очередной раз обратили внимание санитарные врачи округа в ежегодном докладе.

«Решение о реализации системы водоочистки будет приниматься правительством ЯНАО в ближайшее время», – кратко сообщили в администрации округа.

В правительстве округа также сообщили, что сведения управления Роспотребнадзора Ямала по замороженным объектам водоочистки в Шурышкарском районе не соответствует действительности. «Про «10 лет» не ввода информации нет», – заявили в департаменте госжилнадзора. Там не посчитали нужным пояснить, почему их данные и сведения другой надзорной инстанции расходятся. Но добавили, что процесс установки систем водоснабжения постепенно идет.

«В 2018 году – 17 блочных ВОС в 15 поселениях Красноселькупского, Пуровского, Тазовского, Надымского, Приуральского и Шурышкарского районов. До конца года установка завершена: четыре ВОС уже работают. На остальных проводятся пусконаладочные работы, после их завершения и экспертизы воды (где-то нужны дополнительно насосы, где-то постройка водовода, замена труб) будут введены в эксплуатацию – часть в июле, часть в октябре 2019 года», – пообещали власти.

Лабытнанги, служба информации

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