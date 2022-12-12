Власти Ямала отказались от планов строительства водовода из Харпа в Лабытнанги

Власти Ямала отказались от строительства водопровода из Харпа в Лабытнанги. Это связано с дороговизной проекта – стоимость строительства в текущих ценах около 10 млрд рублей. Это выяснилось только после того, как проект был готов и прошёл экспертизу. О варианте решения проблемы рассказал директор департамента ЖКК, энергетики и тарифной политики Дмитрий Афанасьев 12 декабря 2022 года в прямом эфире официального паблика правительства «Вконтакте».

Как уточнил чиновник, будут построены очистные на реке Ханмей, откуда сейчас питается Лабытнанги – таким образом воду подготовят до необходимых санитарных показателей.

«Мы закончили проект строительства водовода из посёлка Харп. Достаточно сложное сооружение. Посмотрели суммы, сумы огромные – порядка 10 млрд рублей. И правительством было принято решение на сегодняшний год, чтобы успеть к 2024 году, построить водоочистные сооружения на существующем водозаборе реки Ханмей и участок трубопровода от реки до Лабытнанги. 10 км заменить трубопровода. Такими мероприятиями мы решаем вопрос поставки чистой воды в Лабытнанги», – сказал г- Афанасьев.

Согласно скорректированной программе повышения качества водоснабжения в ЯНАО, на модернизацию водозабора и сетей уйдёт 3,8 млрд рублей. Деньги планируется направить из регионального бюджета.

«Стоимость строительства в прогнозном уровне цен составляет около 3,688 млрд рублей. В консолидированном бюджете автономного округа на весь период реализации проекта предусмотрено 2,3 млрд рублей, дополнительные средства будут выделены в ходе корректировки бюджета», – говорится в программе.

В Лабытнанги отсутствует чистая питьевая вода. В период половодья воду для жителей привозят из Харпа. Проблема не решается уже много лет. В 2019 году губернатор Дмитрий Артюхов заявил о том, что принято решение строить водовод из Харпа. Ещё в начале 2022 года стоимость строительства водопровода из Харпа оценивалась в 2,7 млрд рублей.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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