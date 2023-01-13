В Лабытнанги ЧП: в водопровод запустили грязную воду из-за нарушений технологии ремонта

Глава Лабытнанги Марина Трескова отреагировала на ЧП с загрязнением питьевой воды. По словам мэра, вода пахла соляркой из-за «краски».

«Запасы воды в норме. С вечера бригады в круглосуточном режиме работают по промывке внутриквартальных сетей водопровода. Запах в резервуаре дала краска, работаем с подрядчиком, который выполнял капремонт ёмкости. Вода подаётся из двух других резервуаров, проблемный незамедлительно перекрыт. Работы по промывке системы водоснабжения продолжаются. Специалисты ведут отбор проб воды, показатели по цветности в норме, по запаху близки к норме», – уверила градоначальница.

По её словам, подвоз воды продолжится.



Ранее стало известно, что в водопровод Лабытнанги из-за нарушения технологии ремонта ёмкости запустили грязную воду с запахом солярки. Систему водоснабжения после жалоб горожан пришлось промывать и подвозить людям питьевую воду. По версии властей города, ЧП произошло из-за подрядчика, который проводил ремонт ёмкостей с питьевой водой.

Жалобы жителей микрорайона Обской Лабытнанги появились в соцсетях вечером 12 января 2023 года.

«В мкр. Обском проведён капитальный ремонт одного из трёх резервуаров запаса воды. После завершения работ проведена промывка и хлорирование ёмкости. Все пробы воды соответствовали существующим нормам и требованиям безопасности, сертификаты имеются. Сейчас вода подаётся в водопроводную сеть из резервуаров запаса воды. Отремонтированный резервуар закрыт, проводится сброс воды до улучшения качества», – говорится в сообщении МУПа ЖКХ мэрии Лабытнанги.

Власти города в комментариях в группе «Лабытнанги info» «Вк» уверили горожан, что детские сады и школы не будут использовать грязную вонючую воду из-под крана для питания детей. «Пищеблоки школы и детских садов обеспечены запасом воды. При необходимости воду подвезут. Ситуация на контроле», – уверили в мэрии.

По городу курсируют водовозки. Чиновники не ответили на вопросы горожан, сколько времени займёт промывка труб. На завтра, 14 января, также запланирован развоз воды.

Горожане требуют наказать виновных в коммунальном ЧП. «У многих жителей микрорайона Обской вопрос. Кто отдал такое распоряжение о запуске «новой» ёмкости в эксплуатацию. Пожалуйста, просьба озвучить фамилии этих героев. Чтоб народ знал, кто виновен в случившееся ситуации. Р.с. Просьба не винить рабочих в этой ситуации. Второй вопрос, как будет производится оплата за эту воду. И жители мик.Обской надеются, что все виновные в этой ситуации будут наказаны .и желательно, чтобы это было опубликовано на сайте Администрации города», – написали в городском сообществе.

Стоит отметить, что в Лабытнанги в целом очень плохое качество воды. Правительство округа намеревалось строить водопровод из Харпа, однако в конце 2022 года стало ясно, что чиновники отказались от этой идеи из-за дороговизны проекта.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»