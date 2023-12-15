Власти обещают жителям Лабытнанги чистую воду в конце 2024 года

Завершить модернизацию оборудования для подачи чистой водопроводной воды в Лабытнанги власти хотят в конце 2024 года. Об этом сообщил директор департамента ЖКК, тарифной политики и энергетики ЯНАО Дмитрий Афанасьев. Речь идёт о строительстве 10 км водопровода, реконструкции водозабора и резервуаров запаса воды.

Ранее власти планировали построить водопровод из Харпа, но, сделав проект, они обнаружили, что это слишком дорого (порядка 10 млрд рублей).

«Линейная часть уже готова и проводятся испытания. Окончание проекта всего комплекса мероприятий будет в конце следующего года. Также проведены мероприятия по модернизации самого водозабора на реке Ханмей, работы уже завершены в этом году в рамках ремонтных инвестиционных программ предприятий. В прошлом году мы готовили ёмкости в Лабытнанги и на станции Обской. То есть мы к 2024 году планируем завершить весь комплекс мероприятий, чтобы Лабытнанги получил чистую воду: и сетевой комплекс, и водозаборные сооружения, и станция подготовки воды», – сказал г-н Афанасьев в ходе прямого эфира в официальном паблике правительства округа 14 декабря 2023 года.

В Лабытнанги отсутствует чистая питьевая вода. В период половодья воду для жителей привозят из Харпа.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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