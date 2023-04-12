Глава Лабытнанги Трескова пообещала жителям: чистую воду развозят последний год

Глава Лабытнанги Марина Трескова пообещала, что в этом году горожанам последний раз развозят воду в паводок. С 2024 года проблема грязной воды в водопроводе решится, по её словам.



«Обычно город выпивает примерно 5 млн кубометров привозной воды. Но я надеюсь, что это последний такой сезон, и в следующем чистая вода придёт к нашим жителям. Поручение губернатора Дмитрия Артюхова мы исполняем, для решение этой задачи сформирована «дорожная карта». Людям не стоит переживать – чистая вода придет в Лабытнанги в установленные сроки», – пояснила г-жа Трескова, которую цитирует «Север-Пресс».



Напомним, власти отказались от строительства водопровода из Харпа, котла сделали проектно-сметную документацию. Очищать будут воду на существующем водозаборе.



В 2023 году развоз питьевой воды начнётся в конце апреля. Её будут добывать из подземных источников Харпа. Контракт на выполнение работ выиграла компания «Авто-Миг плюс», пишет издание со ссылкой на Марину Трескову.



Управляющие компании разместят графики заезда автоцистерн во дворы. Тем, кто не может самостоятельно набирать воду, её принесут волонтёры.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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