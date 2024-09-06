Жители Лабытнанги получат питьевую воду осенью и начнут за неё платить

Жители Лабытнанги начнут брать питьевую воду из-под крана уже осенью 2024 года. Сейчас идёт пуско-наладка системы, рассказала глава города Марина Трескова во время прямого эфира 5 сентября. Она также сообщила, что в этом году в квитанциях лабытнангцев появится новая строка – питьевая вода.

«Возведение водозабора началось в апреле 2022 года, за это время выполнены работы по строительству линейной части водовода, насосной станции первого подъёма, строительство площадки водоочистных сооружений на реке Ханмей. Использовались трубы из полимерных материалов. <…> Речная вода будет очищаться без использоваться химическим веществ и обеззараживания ультрафиолетом. <…> Вода будет озонироваться и проходить угольную фильтрацию», – рассказала г-жа Трескова.

«Пуско-наладка началась, идёт промывка системы. Это займёт примерно месяц, как только блоки очистки воды будут настроены, вода начнёт поступать в квартиры земляков. Появится в этом году тариф питьевая вода», – добавила градоначальник.

До этого в Лабытнанги не было питьевой воды. В период половодья воду жителям привозили. Сначала власти хотели построить водовод из Харпа, но когда сделали проектную документацию, выяснилось, что это слишком дорого.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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