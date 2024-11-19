В Лабытнанги настраивают работу новой станции очистки канализации

Два коммунальных проекта завершаются в Лабытнанги – это очистные сооружения по питьевой воде и очистные сооружения канализации. Питьевая вода уже поступает в дома жителей города, канализационные стоки тоже собираются на новых КОСах. Однако в полную силу очистные сооружения по сточным водам заработают только в следующем году. Организации, которая будет их эксплуатировать, предстоит также защитить тариф. Подробности завершения проектов обозначил глава департамента ЖКК, энергетики и тарифной политики Ямала Дмитрий Афанасьев.

Сначала он рассказал про очистку питьевой воды. Лабытнанги был единственным городом на Ямале, который не имел чистой водопроводной воды. В межсезонье жителям доставляли воду в машинах.

«Два года реализуется программа «Чистая вода». Это водовод от реки Ханымей, строительство ВОС и пусконаладочные работы. Завершено строительство, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, проводится опытная эксплуатация ВОС, получены протоколы исследования воды, она соответствует ГОСТу. Сейчас жители получают воду с очистных сооружений, хотя раньше в этот период они пользовались привозной водой. Трубопровод мы в прошлом году запускали, он показал себя хорошо. К концу года мы оформим все документы и отчитаемся за федеральный проект «Чистая вода», – рассказал г-н Афанасьев.

Напомним, у властей были планы строить водовод из Харпа. После изготовления проекта выяснилось, что это слишком дорого.

После этого глава коммунального департамента описал ситуацию с очистной станцией для канализации.

«Завершены основные строительно-монтажные работы по КОСам Лабытнанги. Ведётся опытная эксплуатация. Процесс небыстрый, поскольку стандартная технология по КОСам – это биологическая очистка. Строители дорабатывают качество очистки сочных вод, все сточные воды поступают на новые очистные сооружения. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы под нагрузкой. <…> До середины следующего года мы получим предельно допустимые концентрации и сдадим этот объект», – отметил чиновник.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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