В Лабытнанги построили новый водопровод

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подтвердил планы по водопроводной воде и канализации в Лабытнанги. Новый водовод, станцию очистки питьевой воды и КОСы должны завершить в 2024 году.

«Это те объекты, о которых люди писали годами. Наконец-то важнейшие задачи будут решены», – порадовался за горожан глава региона. Комментарий опубликован в официальном аккаунте правительства округа в телеграм.

Как уточнили в правительстве, линейная часть водовода полностью готова. Строительство водоочистных сооружений продолжается.

КОСы будут включать в себя ёмкости для сбора сточных вод, биореакторы, где специальные бактерии будут очищать воду.

Ранее планировалось построить новый водопровод из Харпа, однако после того, как власти сделали проект, они поняли, что это будет слишком дорого, и отказались от этих планов.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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