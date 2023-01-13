В одном из микрорайонов Лабытнанги из кранов течет вода с запахом солярки

В Лабытнанги в микрорайон Обский организована централизованная доставка питьевой воды. Это произошло после жалоб населения о том, что из кранов у них течет вода с запахом солярки. Сообщение в социальной сети «ВКонтакте» появилось вчера вечером, 12 января, отмечает «Север-Пресс». Пост разместил один из встревоженных жителей микрорайона.

Как пояснили в комментарии под сообщением представители администрации Лабытнанги, в Обском провели капитальный ремонт одного из трех резервуаров запаса воды. После завершения работ емкость промыли и хлорировали. Пробы воды соответствовали существующим нормам.

Сейчас резервуар закрыт, проводится сброс воды для улучшения ее качества. Сети промывают. Предупредить аварийную ситуацию не представлялось возможным. Вчера для жителей Обского организовали подвоз чистой воды. Автоцистерны работают и сегодня с семи утра, уточняет «Север-пресс».

Городские власти успокоили и тех, кто переживал о том, какую воду используют для приготовления еды в детском саду «Ягодка» и в школе № 5. Вопрос одна из жительниц задала в городской группе «Лабытнанги Info». Представители управления образования Лабытнанги сообщили, что завтрак в обоих учреждениях приготовлен из запаса воды, которым были обеспечены пищеблоки. Утром сюда тоже организовали подвоз воды.

Лабытнанги, Елена Васильева

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