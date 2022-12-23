Коллективный иск к «Ямалкоммунэнерго» поддержали санитарные врачи из-за плохой воды в Тазовском

Групповой иск из-за некачественной воды в Тазовском районе направили специалисты отдела Роспотребнадзора к компании «Ямалкоммунэнерго». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«Управление Роспотребнадзора информирует о принятии к рассмотрению Тазовским районным судом ЯНАО искового заявления в защиту прав и законных интересов группы лиц к АО «Ямалкоммунэнерго» по предоставлению коммунальной услуги ненадлежащего качества (подаваемая вода не соответствует требованиям)», – говорится в сообщении ведомства.

Санитарные врачи предлагают жителям района, которые не успели присоединиться к коллективному иску, сделать это сейчас.

Это далеко не первый спор надзорной инстанции и тазовского филиала «Ямалкоммунэнерго». Иск был, например, в 2016 году. Тогда в водопроводной воде посёлка Тазовский нашли превышения по показателям: цветность, железо, марганец, мутность. Помимо этого во всех точках отбора воды в посёлке питьевая вода не соответствовала требованиям по показателям остаточный хлор, было также зафиксировано наличие колиформных бактерий.

Предприятие штрафовали и осенью 2021 года. Как пишет «Ямал Медиа», проблема кроется в ветхих трубах – раньше по ним неочищенная вода из реки Таз поступала в дома жителей посёлка. Появились очистные, но трубы остались прежними. Как уточнили в администрации, программа глобальной реконструкции системы водоснабжения рассчитана в посёлке до 2026 года.

С аналогичными проблемами качества питьевой воды сталкивается и Ямальский район – поставщиком там также является «Ямалкоммунэнерго».

Тазовский район, Наталья Ефремова

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