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Среда, 24 мая 2023, 08:20 мск

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Суд обязал «Ямалкоммунэнерго» дать жителям Тазовского чистую воду

Суд обязал коммунальную компанию «Ямалкоммунэнерго» (ЯКЭ) предоставить жителям Тазовского района питьевую воду хорошего качества. Коллективный иск с таким требованием подавали санитарные врачи и граждане. Действия ЯКЭ по предоставлению услуги холодного водоснабжения ненадлежащего качества суд признал противоправными.

«Обязать АО «Ямалкоммунэнерго» устранить причину и прекратить предоставление некачественной питьевой воды, провести мероприятия по предоставлению услуги согласно установленным санитарно-гигиеническим нормативам. Обязать «Ямалкоммунэнерго» поставлять питьевую воду, соответствующую санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам», – говорится в решении суда от апреля 2023 года.

Решение суда резолютивное. Пока неясно, где именно отбирались пробы и какой конкретно территории Тазовского района касается решение. Ранее сообщалось, что в управление Роспотребнадзора обратился 21 житель посёлка Тазовский по поводу предоставления АО «Ямалкоммунэнерго» питьевой воды ненадлежащего качества.

Проблемы с водоснабжением в Тазовском существуют давно. В 2016 году в воде даже нашли кишечную палочку.

Ранее санитарные врачи также подавали иск на компанию с требованием подавать качественную воду жителям Надыма. На АО «Ямалкоммунэнерго» была возложена обязанность поставлять в Надым горячую и холодную воду, соответствующую санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. После этого ЯКЭ разработало план по улучшению состояния воды и ремонтам. Прокурор просил пересчитать плату за некачественную воду для жителей и произвести перерасчёт за период, когда вода в Надыме была неудовлетворительной, но суд решил, что он пропустил срок исковой давности и отказал ему.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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© 2023, РИА «Новый День»

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