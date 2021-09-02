Прокуратура обязала коммунальщиков Тазовского сделать воду лучше

В поселке Тазовский по обращениям местных жителей прокуратура провела проверку качества питьевой воды.

«Выяснилось, что вопреки гигиеническим нормативам, компания «Ямалкоммунэнерго» поставляла в объекты общественного питания и жилой дом № 11А по улице Калинина воду, не соответствующую требованиям. Были нарушены показатели содержания химических веществ, цветности и мутности» – рассказали в ведомстве.

Прокурор внес представление руководителю организации, по результатам рассмотрения которого компания занялась промывкой системы водоснабжения.

Юридическое и должностное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. Их оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщили в окружной прокуратуре.

Тазовский, Александр Непомнящий

Тазовский. Другие новости 01.09.21

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