У бюджета нет денег на чистую воду для жителей Приуральского района Ямала

Ситуация с чистой питьевой водой в Приуральском районе Ямала улучшится только к 2021 году. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. Глава представил доклад по итогам работы за год депутатам заксобрания на очередном заседании 17 мая, сообщает «Новый день».

«В перспективе до 2021 года планируется обеспечить восемь населённых пунктов питьевой водой, охватив тем самым 98 процентов жителей населённых пунктов Приуральского района», – сказал докладчик. Сегодня этот показатель – 93 процента населения.

Содокладчик, глава Аксарки Сергей Баранов заявил, что в 2015-2016 году был всплеск кишечных заболеваний и это заставило власти активнее заниматься вопросом водоснабжения. правда, денег в бюддете недостаточно. «С 2012 года в рамках адресно-инвестиционной программы велись проектные работы по водоснабжению села Харсаим. Порядка 490 млн рублей – стоимость строительно-монтажных работ. Но объект не включен в окружную программу. И не ожидается. Было принято решение о получении субсидии на поставку блочных очистных сооружений. Срок поставки – 31 октября 2018 года», – привёл пример г-н Баранов. Это поможет обеспечить водой 200 человек.

Часть объектов водоснабжения в районе за счёт инвестиционной программы вводит компания «Спецтеплосервис».

Также 17 мая в рамках доклада глава Приуральского района Иван Сакал сообщил, что в муниципалитете снижается оборот розничной торговли. Люди предпочитают ездить за покупками в Салехард и Лабытнанги или заказывать товары в Сети.

Вместе с тем г-н Сакал рассказал и об успехах. Районное предприятие «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» отправило в Финляндию более 5,5 тысяч оленьих шкур. У МУПа заключен контракт с финской компанией «Лапин Нахка». В России шкуры пока не пользуются, популярностью, в Финляндии же розничные цены на них достигают 120 евро за штуку.

Г-н Сакал также сообщил, что МУП в 2017 году получил сертификат ЕС и заключил контракт с немецкой фирмой «P.Kövere.K» на поставку мясных полуфабрикатов. «В этом году в селе Белоярск появится новый убойно-холодильный комплекс, что позволит выйти на новые объёмы и качество заготавливаемого мяса», – сказал г-н Сакал.

Среднемесячная зарплата в 2017 году на предприятиях АПК района составила 43 тыс. рублей.

Бюджет района дотационный.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.05.18

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