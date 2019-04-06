Губернатор Атюхов объяснил, зачем украшает поселки, в которых нет чистой воды

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объяснил траты на благоустройство в поселках, которые нуждаются в жизненно важных вещах, таких как водопровод или канализация. Он сказал, что у людей есть потребность в комфортной среде и что именно в этом году приоритетом является благоустройство. Свои мысли глава автономии высказал на встрече с журналистами 5 апреля 2019 года в Салехарде. Примером, который обсуждали во время встречи, стало благоустройство мемориального комплекса в честь ветеранов великой отечественной войны в поселке Мужи. Стоимость проекта велика – 45 млн рублей. При этом в населенном пункте нет централизованного водоснабжения и канализации.

«2019 объявлен годом благоустройства, это будет не каждый год. Дополнительные ресурсы бюджета направляются именно на создание объектов благоустройства. Это не только города, но и все сельские поселения с населением от 300 человек. Мы неоднократно говорили, что решения – за людьми. Все объекты были приняты в результате голосования. Касаемо памятника – это целый сквер победы. Через год мы будем отмечать 75-летие великой победы. Это святая тема. Я согласен, что, например, графити можно оспаривать, но память победы в Великой Отечественной войне – я тут даже не сомневаюсь. Сколько это стоит – нужно смотреть, есть контролирующие службы. Но, если хочешь сделать красиво, это стоит денег», – рассуждал глава Ямала.

«Парк Победы и централизованная система водоснабжения – это разный порядок цифр. Чтобы сделать водопровод в многотысячном поселке, нужна не одна сотня миллионов рублей. Конечно, этим тоже нужно заниматься», – заключил губернатор.

Салехард, Юлия Фролова

Салехард. Другие новости 06.04.19

Губернатор Артюхов сделал заявление об отмене выборов глав и сокращении чиновников. / Власти Ямала объяснили, зачем позвали тюменцев строить детсады. / Губернатор Артюхов анонсировал дешевые билеты в отпуск после жалоб ямальцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»