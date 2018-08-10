Прокуратура запретила ямальскому селу рисовать граффити (ФОТО)

Прокуратура Тазовского района Ямала запретила селу Гыда за бюджетный счёт рисовать граффити на доме. По мнению надзорной инстанции, 1,4 млн рублей (такова сумма контракта) следовало бы потратить на более важные вопросы: водоснабжение, коммуналку. Главе посёлка Гыда Олегу Шабалину пришлось расторгнуть контракт с подрядчиком.

Власти Гыды рассчитывали разукрасить дом № 19А на улице Советской, сообщает агентство «Новый День». Это дом на въезде в посёлок. Граффити могло стать приветственным. В техзадании аукциона опубликован сам эскиз рисунка – это медвежата, а также надпись «Любимая Гыда». Планировалось, что будут украшены две стены.

Первоначальная максимальная стоимость контракта – почти 2 млн рублей, но в ходе аукциона она снизилась до 1,4 млн рублей. Победителем стала компания «Меридиан удачи». Контракт заключен 1 августа 2018 года. Источником финансирования должен был стать бюджет села Гыда.

В прокуратуре объясняют: разрисовка стен не входит в полномочия администрации. «Работы не связаны с обеспечением муниципальных нужд. Художественная роспись дома при наличии острой потребности в обеспечении населения питьевой водой, жильём, а также модернизации улично-дорожной сети не отвечает принципам эффективности и результативности использования бюджетных средств», – рассказали в надзорной инстанции.

Как пояснил агентству «Новый День» глава Олег Шабалин, граффити было выбрано жителями села в качестве объекта благоустройства. «За него проголосовали люди, мы разработали эскизы. Стоимость работ велика, потому что у нас плохая транспортная доступность. Было собрание жителей – устно все одобрили рисунок на доме. Мы почти весь год живём в серости, хотелось подарить людям что-то красивое, украсить поселение, чтобы радовать прохожих», – объясняет цель закупки глава. Он сообщил, что обсуждение граффити продолжится: возможно, будут найдены другие источники финансирования или удастся доказать востребованность этих работ.

Ранее граффити заказали также власти Лангепаса. Стоимость художественных работ – 1,1 млн рублей.

Тазовский район, служба информации

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