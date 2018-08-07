Власти Лангепаса заказали граффити за 1,1 млн рублей

В Лангепасе на стене одного из домов появится новое граффити – девочка с белкой. Эскизный проект размещён на сайте госзакупок. Рисунок обойдётся бюджету города в 1,1 млн рублей.

Согласно техзаданию аукциона, будет разрисована стена дома по адресу: ул. Дружбы Народов, дом 37. Согласно гугл-картам, сейчас на доме есть рисунок – это абстрактный узор.

Победителем аукциона стала строительная компания «Медведь», именно она нарисует граффити. Срок – две недели после подписания контракта. Как сообщил «Новому Дню» глава компании Иван Васягин, раньше подобных работ фирма не выполняла. Для нанесения граффити будет привлечена подрядная организация, которая сейчас украшает фасад в Когалыме.

Уточнить, почему именно эта картинка выбрана для граффити, пока не удалось. В мэрии агентству пояснили, что она была согласована на уровне заместителя главы и компании «Лукойл».

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 07.08.18

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