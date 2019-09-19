Власти Ямала не смогли с первого раза избавиться от тюменского санатория

Власти Ямала не смогли с первого раза продать долю в тюменском детском санатории «Ямал-Дружба». Аукцион признали несостоявшимся, говорится в документации на официальном сайте по продаже госимущества, сообщает агентство «Новый День». Стоимость пакета, напомним, составляла порядка 38 млн рублей.

Чиновники Ямала рассчитывали передать в частные руки пакет в 25% + 10 акций уставного капитала общества. Остальные 75 процентов контролирует компания ООО «Дружба», которой владеет Наталья Хабиева.

Сейчас «Яма Дружба» – достаточно большой комплекс. С пляжем, бассейном, столовой, корпусами.

Ранее в правительстве Ямала сообщали, что решили продать акции центра, так как с 2012 года они не пользуются его возможностями. Ранее предполагалось, что там будут проводиться молодежные мероприятия и отдыхать дети с Ямала.

Не исключено, что потенциальные покупатели не стали участвовать в аукционе, желая дождаться более низкой цены.

Тюменская область, Салехард, служба информации

Тюменская область, Салехард. Другие новости 19.09.19

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