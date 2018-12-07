Власти Ямала передумали отдавать пакет акций «Рощино» своей авиакомпании

Власти Ямала передумали отдавать авиакомпании «Ямал» акции терминала аэропорта Рощино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства автономии в ответ на вопрос агентства «Новый День».

«Мероприятия по передаче акций «Терминал-Рощино» в уставный капитал «АТК «Ямал» прекращены в связи с принятием решения о сохранении акций в собственности округа», – сообщили в администрации округа.

Ямалу принадлежит 41 процент акций. Такой большой пакет они получили после того, как вложили два миллиарда рублей в реконструкцию терминала аэропорта Тюмени. В 2018 году планировалось приватизировать этот пакет.

«Терминал Рощино» – это компания, которая владеет зданием тюменского аэровокзал. Учредителем её является не только Ямал, но и Тюменская область. При этом компания существует лишь как собственник здания. Эксплуатирует терминал управляющая компания, которая аффилирована с «Новапортом».

Терминал Рощино ждёт реконструкция. Известно, что проект выполнит компания «АССМАНН Бератен + Планен» за 159 млн рублей. В правительстве Ямала не ответили на вопрос агентства о том, согласовывали ли они реконструкцию терминала как собственники объекта.

Салехард, служба информации

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