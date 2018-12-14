Ямал может поссориться с Тюменью из-за аэропорта Рощино

Ямал оставляет контроль над аэропортом Рощино за собой до тех пор, пока не закончится реконструкция аэровокзала. Регион отложил приватизацию пакета акций компании «Терминал Рощино». Округ намеревался в 2018 году передать свои 40 процентов в пользу авиакомпании «Ямал». Но передумал: как сообщил агентству «Новый День» замгубернатора Ямала Александр Калинин, ни в 2018, ни в 2019 году приватизации не будет. При этом агентству стало известно, что у акционеров аэропорта есть разногласия из-за планируемой реконструкции. ЯНАО до сих пор не понимает, как она будет проходить, и кто за нее заплатит. При этом, по данным неофициального собеседника издания, реконструкция может сильно ударить по авиакомпании «Ямал», для которой Рощино – базовый аэропорт.

Предыстория

Сейчас все имущество Рощино принадлежит компании «Терминал Рощино». Ее учредителями являются Ямал (41 процент) и Тюменская область (57 процентов). Еще около двух процентов принадлежат авиакомпании «Ямал». ЯНАО получил право на имущество «Рощино» после того, как вложил около двух миллиардов рублей в реконструкцию аэропорта, которая завершилась в 2016 году.

В 2017 году стало известно, что Ямал свою часть акций хочет передать авиакомпании «Ямал». Но в конце 2018 года власти свернули приватизацию и объявили о том, что будут ждать очередной реконструкции аэропорта.

«Мы не видим причин для принятия сиюминутного решения. Мы не можем сделать этот шаг, не понимая, что дальше будет с терминалом – какая организационно-правовая модель будет после завершения реконструкции», – сказал замгубернатора ЯНАО Александр Калинин, отвечая на вопрос агентства «Новый День» 13 декабря 2018 года.

Сейчас аэропортом управляет «Новапорт» через компанию АО «Аэропорт Рощино». Он берет в аренду имущество у регионов, то есть у «Терминала Рощино». В 2018 году «Новапорт» заявил, что будет снова реконструировать аэровокзал. В том числе он хочет сделать сектор для вип-гостей и губернаторов. Уже выбран проектировщик. Ориентировочные сроки стройки – до 2025 года. Известно, что на обновление нового аэровокзала оператор хочет потратить примерно 5 млрд рублей.

Суть разногласий

Осторожный и неполный комментарий замгубернатора Ямала свидетельствует о том, что ЯНАО, как акционер, колеблется и до сих пор не имеет четкого представления о том, что будет после реконструкции. Инсайдер агентства уверяет: для регионов вторая реконструкция невыгодна, более того, сейчас в ней нет необходимости. «Рощино в 2012-2016 годах реконструировали с заделом на будущее – он может принимать до 2,5 млн пассажиров в год. Пока что цифра не дотягивает до двух млн. А инвестор уже предлагает новую модернизацию, рассчитанную на еще больший пассажиропоток. Это делается, как мне кажется, только для того, чтобы после стройки «Новапорт» мог получить долю в натуре в здании аэровокзала», – рассуждает собеседник. Доля Ямала и Тюмени при этом снизится, как и возможность контроля над аэропортом. Инсайдер отмечает, что «Новапорт» берет в аренду аэропорт практически по себестоимости, что не позволяет регионам зарабатывать.

Реконструкция

В планируемой реконструкции аэропорта Рощино есть интересный нюанс: «Новапорт» уже опубликовал схему ремонта, она предполагает снос багажного отделения. На его месте хотят построить вип-терминал. Право собственности на ликвидируемое здание – у Тюменской области. Есть ли согласие на ликвидацию имущества региона у «Новапорта» – неясно. Более того, неизвестно, получил ли оператор согласие властей на изменение самого аэровокзала – перепланировку и переделку этажей.

Чем грозит реконструкция Рощино авиакомпании «Ямал»

Собеседник опасается, что из-за реконструкции терминала будет заморожен другой проект, который лоббируют ямальцы – строительство ангара для самолетов АТК «Ямал» (ремонт и обслуживание лайнеров). Этот ангар в 2017 году согласовал прежний тюменский губернатор Владимир Якушев. Проект его уже готов и вскоре должен быть отправлен на экспертизу. На него ушло более 60 млн рублей. Объект не из дешевых – стоимость возведения около 2,5 млрд рублей. «У компании «Терминал Рощино» есть свои средства – около 800 млн рублей, это экономия от возврата НДС после реконструкции аэровокзала 2016 года. Сначала их планировали направить на ангар для АТК «Ямал». Но теперь обсуждается другой вариант – вклад в новую реконструкцию. Это ущемляет интересы перевозчика, который рассчитывает на преференции как тюменский перевозчик», – рассказывает собеседник «Нового Дня».

По его данным, интересы «Новапорта» поддерживает тюменская сторона, в том числе замгубернатора по имуществу Андрей Киселев.

Предложение

По версии инсайдера, «Новапорт» вполне мог бы изменить свои планы и затронуть реконструкцией не весь аэропорт, а только небольшое техническое здание (КДП-2). «Этот диспетчерский пункт – собственность «Новапорта», он находится рядом с багажным отделением. Его можно снести и построить там вип-зал. Основную прибыль оператор получает от вип-зала и зала официальных делегаций. Почему бы «Новапорту» не построить именно такой терминал и не трогать имущество регионов», – заключает инсайдер.

Агентство «Новый День» отправит запросы всем заинтересованным участникам. Как только они поступят в распоряжение агентства, они будут опубликованы.

В материале использованы фотографии с официального сайта АТК «Ямал», правительства Тюменской области и аукционной документации.

Салехард, Тюмень, служба информации

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