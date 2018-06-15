«Новапорт» пообещал вывести «Рощино» на новый уровень за свой счет. Но с «Fraport» было бы быстрее

Компания «Новапорт» пообещала потратить собственные средства на строительство нового терминала в аэропорту «Рощино». Предположительно стройка начнется через несколько лет, общая площадь помещения составит 17 тысяч кв.м. Кроме того, в «Новапорте» не исключают увеличения пассажиропотока до 5 млн человек в год в некоей отдаленной перспективе.

В этом году «Рощино» перешагнет рубеж в два миллиона пассажиров в год. По словам генерального директора ООО «Новапорт Холдинг» Сергеея Рудакова, это произойдет благодаря проведенной реконструкции аэровокзала, активной деятельности базовых авиакомпаний и привлечению новых, а также маркетинговой политике.

«В Тюмени отмечается рост внутрирегиональных, межрегиональных и международных перевозок. Мы своевременно ввели международный терминал, и сегодня аэропорт принимает воздушные суда международных авиакомпаний, перевозящие более 300 пассажиров», – сказал Рудаков.

По его словам, «Рощино» – реальный региональный хаб, отсюда летают не только в Москву и Санкт-Петербург, а по 30 – 40 внутрирегиональным и межрегиональным направлениям. «В планах компании построить современную гостиницу и развиваться комплексно», – поделился генеральный директор «Новапорт Холдинг».

Между тем, наблюдатели не уверены в том, что аэропорт дождется глобальных инвестиций от своей управляющей компании. Для развития необходимо увеличение пассажиропотоков, а им не с чего расти, поскольку в «Рощино» развиваются локальные авиакомпании.

«На развитие можно было бы рассчитывать, если бы «Рощино» отдали немецкому оператору «Fraport», который управляет многими международными аэропортами, включая Франкфурт, Анталью, Дели, и дружит со всеми авиакомпаниями напрямую, – высказал мнение один из депутатов тюменской облдумы, пожелавший остаться неназванным. – «Fraport» был согласен реализовать в «Рощино» модель, которую применил в Лиме, где нарастил пассажиропоток с 1,5 млн до 5 млн. Но неожиданно для всех наш аэропорт ушел совсем в другие руки. А ведь из него вполне можно было сделать хаб, в котором останавливаются на дозаправку рейсы, летающие из Юго-Восточной Азии в Европу».

Тюмень, служба информации

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