Проектировать гостиницу в Рощино будет московская компания

Гостиницу в аэропорту Рощино (Тюмень) будет проектировать компания из Москвы ABD architects. В портфолио компании – несколько апарт-отелей. Стоимость работ, предложенная участником торгов – 25,9 млн рублей. Итоги аукциона по выбору подрядчика аэропорт подвёл 24 мая 2018 года, сообщает агентство «Новый день».

Как писало агентство ранее, оператором гостиницы, скорее всего, станет Hampton by Hilton. Об этом говорится в документах закупки. Разработка документации предполагает три этапа, последний этап заканчивается 20 января 2019 года. Заключение госэкпертизы проектанты должны получить до 27 февраля 2019 года.

Заказчик хотел бы видеть проект современного отеля эконом-класса, с рестораном и конференц-залами. Предполагается, что в гостинице будет не более шести этажей. Заказчик обозначил и бюджет строительства – 530 млн рублей (вкл. НДС).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.05.18

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