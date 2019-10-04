Питерский институт показал, каким станет аэропорт Рощино после реконструкции

Видео проекта реконструкции аэропорта Рощино в Тюмени, разработанного санкт-петербургской компанией «ЛенАэроПроект» попало в Интернет. Через некоторое время ролик был удален из Youtube, на сайте проектной организации также нет в доступе данного ролика.

На ролике, который разместило на своем канале в Youtube тюменское издание 72.ru, видно, что проект реконструкции предполагает кардинальные изменения как облика самого аэровокзала, так и прилегающей площади.

По проекту, здание аэропорта существенно расширится и полностью займет территорию старого отделения выдачи багажа. Также проект подразумевает полную переделку внешнего вида аэропорта по сравнению с ныне существующим решением. Фасад предполагается сделать полностью из зеркального стекла, внутри должно многократно увеличиться количество точек досмотра пассажиров. Также должна претерпеть изменения привокзальная парковка.

В проектном институте отказались комментировать концепцию реконструкции «Рощино», причины размещения и удаления видеоролика из Ютьюба, а также информацию о разработке «ЛенАэроПроектом» проекта модернизации тюменского аэропорта. В институте порекомендовали обратиться к ним на следующей неделе. Получить комментарии в аэропорту Рощино не удалось, телефон пресс-центра не отвечал.

Как ранее сообщал «Новый День», оператор Рощино – компания «Новапорт» – намеревается снести существующее старое багажное отделение и построить вместо него вип-терминал. Агентство сообщало, что проектирование расширения аэропорта Рощино велось без согласования собственников имущества – Ямала и Тюменской области. Проектировщики начали исполнять контракт на разработку проекта реконструкции аэропорта 3 декабря 2018 года.

У правительства Тюменской области также есть планы относительно модернизации Рощино. Регион планирует на два года закрыть на реконструкцию ВПП 1 аэропорта. Работы могут начаться в 2020 году. Реконструкция Рощино продлится около двух лет. Шустов рассказал, что взлетно-посадочная полоса будет полностью перестроена, так, как если бы ее строили с нуля.

Отметим, что обновленный аэропорт открыли после масштабной реконструкции в январе 2017 года. В церемонии приняли участие главы всех трех регионов тюменской «матрешки».

Тюмень, служба информации

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