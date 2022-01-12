Строить новый аэропорт Рощино начнут во втором полугодии 2022 года

Реконструкцию и строительство нового аэровокзала Рощино планируют начать во втором полугодии 2022 года. Об этом сообщает официальный паблик правительства Тюменской области в «Вконтакте» 12 января 2022 года.

Там же называют и причину ремонта: перестройка здания необходима для увеличения пассажиропотока. Сейчас комплекс рассчитан на 600 пассажиров в час, тогда как аэропорт обслуживает 1 100 человек в час. Отметим, с момента последней дорогостоящей реконструкции, которую финансировали из бюджетов регионов «тюменской матрёшки», не прошло и пяти лет.

«Во время реконструкции аэропорт будет работать в обычном режиме. Все этапы строительства аэровокзального комплекса планируют завершить в 2025 году. Также у Рощино появится новый гостиничный комплекс. Его начнут возводить с апреля 2022 года», – говорится в официальном паблике.

В пресс-службе аэропорта уточняют: строительство гостиничного комплекса пройдёт под управлением оператора Hilton. Отель расположится рядом с автомобильной стоянкой «капля». Слова представителя аэропорта приводит издание «Тюменская область сегодня».

Это же СМИ рассказывало, что предварительная стоимость новой реконструкции аэровокзала – 8 млрд рублей, то есть в два раза выше той, что произведена в 2017 году.

Между тем «Аэропорт Рощино» заказал макет будущего аэровокзала за 714 тыс. рублей с подсветкой. Из техзадания понятно, каким будет будущее здание.

фото - материалы госзакупок

Тюмень, Юлия Фролова

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