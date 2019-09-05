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Четверг, 5 сентября 2019, 10:17 мск

Новости Тюмень

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В аэропорту «Рощино» построят современную взлетную полосу, чтобы летать в плохую погоду

Фото – Pixabay

Правительство Тюменской области планирует на два года закрыть на реконструкцию ВПП 1 аэропорта Рощино. Работы могут начаться в 2020 году. Об этом стало известно 5 сентября в ходе заседания комитета по бюджету, налогам и финансам тюменской облдумы.

Как заявил замгубернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов, реконструкция Рощино продлится около двух лет. Шустов рассказал, что взлетно-посадочная полоса будет полностью перестроена, так, как если бы ее строили с нуля.

Будут полностью реконструированы инженерные коммуникации, ливневка и аэронавигационное оборудование полосы. Это позволит расширить диапазон погодных условий, в которых аэропорт способен принимать самолеты. Нынешнее оборудование ВПП Шустов назвал устаревшим, в том числе морально.

Сейчас проектно-сметная документация проекта прошла техническую экспертизу, идет этап проверки обоснованности стоимости работ. Ориентировочная стоимость реконструкции может составить порядка 2,5 млрд рублей, сообщил Шустов.

Тюмень, служба информации

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