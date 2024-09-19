Артюхов и Моор показали министру Алиханову ангар для ремонта «Сухих» за 3,6 млрд рублей

Губернаторы Дмитрий Артюхов и Александр Моор показал министру торговли и промышленности Антону Алиханову ангар для обслуживания самолётов АТК «Ямал» в аэропорту Рощино. Стоимость строительства этого объекта достигла 3,6 млрд рублей (в процессе стройки ангар подорожал на миллиард). Комплекс начал работу зимой этого года.

«Одновременно работы здесь можно проводить на шести «Суперджетах 100». Масштабу соответствует и оснащение – современные лаборатории, умная система отопления, внушительный парк спецтехники и оборудования», – написал г-н Артюхов в своём тг-канале.

В его пресс-службе добавили, что в перспективе, после выпуска в серийное производство самолётов «МС-21», в комплексе смогут ремонтировать одновременно четыре таких воздушных судна. Кроме того, АТК «Ямал» ведёт переговоры о том, чтобы уже сейчас ремонтировать тут самолёты других перевозчиков. «Ямал» рассматривает самолётный ангар как бизнес-направление, – рассказывали представители перевозчика.

Изначально предполагалось, что финансирование на ангар поступит в равных пропорциях из бюджета ЯНАО и Тюменской области. Как сообщил во вемя визита г-на Алиханова губернатор Моор, ангар финансировали из программы «Сотрудничество».

«Чтобы построить ангарный комплекс в аэропорту «Рощино», мы оперативно пересмотрели параметры программы «Сотрудничество». Понимали, что это не только плюсы для авиакомпании и тех, кто пользуется её услугами. Это ещё и новые возможности в развитии транспортной доступности и инфраструктуры, а также новые рабочие места для тюменцев. Такие вложения в наше сотрудничество ещё раз доказывают, что программа реализуется в интересах жителей всех трёх регионов», – цитирует тюменского главу пресс-служба правительства Ямала.

фото - тг-канал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

Тюмень, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube