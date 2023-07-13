Власти Ямала продают недвижимость в жилом доме Петербурга с храмом во дворе (ФОТО)

Власти Ямала выставили на продажу нежилые помещения в Петербурге, которые ранее использовала телекомпания «Ямал Регион». В документации они обозначены как творческие мастерские.
Речь идёт о мезонин-надстройке в доме по адресу ул. Коллонтай, д. 17. Корп. 3. Литера. А. Площадь недвижимости – 145 кв.м. Помещения оценили в 16,1 млн рублей.
В июле стартовала третья попытка продажи. В мае и июне на аукционы никто не заявился.
Помещения расположены в жилом многоэтажном доме. Помимо прочего есть балкон и видеодомофон. Во дворе жилого комплекса расположен храм.
Отметим, квартиру в этом доме площадью 65.2 м. кв. в июне 2023 г продавали за 17 млн рублей.
Салехард, Санкт-Петербург, Наталья Ефремова
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