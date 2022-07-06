Авиакомпания «Ямал» увеличит парк «Сухих Суперджетов» на 10 самолётов

Авиакомпания «Ямал» планирует расширить парк самолётов «Сухой Суперджет» до 25 судов. Сейчас таких самолётов у перевозчика 15. Об этом сообщается в годовом отчёте компании за 2021 год. При этом ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявлял, что пока региональная компания не нуждается в увеличении числа отечественных судов.

«Уже эксплуатируется 15 воздушных судов «Сухой Суперджет», а в рамках заключенных с АО «Гражданские самолёты Сухого» договоров аренды и лизинга всего планируется приёмка 25 судов. Таким образом авиакомпания «Ямал» является вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом RRJ-95 в России», – говорится в материалах компании.

Когда именно парк российских судов будет расширен – не уточняется. При этом ранее компания в своих отчётах регулярно озвучивала претензии к этому типу воздушных судов. Например, по итогам 2020 года перевозчик сообщал, что «расходы на поддержание лётной годности Sukhoi Superjet 100, включая ремонты двигателей, являются сложно предсказуемыми. Прогнозные расходы только на ремонт двигателей в 2021-2030 годах составляют 169 млн долларов США (при ремонте двигателей по договору с оплатой по фактическим затратам) или 99,7 млн долларов США (при ремонте двигателей по сервисному соглашению с оплатой по ставке за летный час)».

Также в отчёте АТК «Ямал» говорится, что в 2021 году перевозчик получил различных субсидий на сумму 7,1 млрд рублей. В том числе субсидии на погашение арендных платежей за счёт программы «Сотрудничество» в объёме до 2,8 млрд рублей. Доля субсидий в общем доходе транспортной компании – 35%.

При этом чистая прибыль перевозчика в прошлом году составила 567,5 млн рублей.

Положение компании в 2021 году по сравнению с 2020 годом улучшилось, так как антиковидные ограничения были уже не такими жёсткими. В прошлом году авиакомпания перевезла на 80% больше пассажиров, чем в пандемийном 2020 году (1 млн 259 тыс. пассажиров).

Напомним, именно в 2021 году ушёл с поста директора АТК «Ямал» бессменный руководитель Василий Крюк. Его место занял Артём Лобачёв.

Весной 2022 года произошла смена учредителей. Вместо компании «Фоника» долю в 1,8% акций получила близкая к властям Ямала некоммерческая организация РИФ «Ямал».

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Салехард, Юлия Фролова

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